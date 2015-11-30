Порошенко: инвестиции в реконструкцию Донбасса можно рассматривать как борьбу с изменением климата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на конференции ООН по климату в Париже.

"Мы должны обеспечить достаточные финансовые ресурсы для реконструкции Донбасса. Более того, эти ресурсы можно рассматривать как инвестиции в борьбу с изменением климата. Потому что новый украинский Донбасс должен быть сосредоточен на энергоэффективности", - отметил Порошенко.

Читайте такжеБоевики-"экологи" уничтожают природный национальный парк на Донбассе

Как сообщал УНИАН, сегодня Порошенко заявил о риске возникновения экологической катастрофы на Донбассе из-за действия пророссийских боевиков.

"Поддерживаемые Россией террористы затопили много шахт в этом районе, что вызвало отравление питьевой воды, почвы, флоры, фауны в регионе. Донбасс стал базой для российских и пророссийских террористов. В результате атмосфера загрязнена взрывающимися боеприпасами и утечками с химических и других предприятий", - подчеркнул президент.