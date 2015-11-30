Обама: Ни одна страна не имеет иммунитета от последствий разрушения климата

Он сказал об этом, выступая на климатическом саммите ООН, который открылся в Париже.

«Наше понимание того, как человек разрушает климат, углубляется каждый день. С 2000 года было 14 из 15 самых теплых лет за историю наблюдений. И 2015-й должен стать самым теплым из всех. Ни одна страна – большая или малая, богатая или бедная, не имеет иммунитета от того, что это означает», – сказал Обама.

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По его словам, США как крупнейшая экономика мира и второй по объемам производитель промышленных газов не только признает свою роль в создании проблемы глобального потепления, но и берет на себя часть ответственности за ее решение, передает Радио Свобода.

Обама заявил о готовности Вашингтона предложить новую финансовую помощь странам, которые оказались в наиболее уязвимой ситуации.

На саммите в Париже, целью которого является принятие нового соглашения по борьбе с глобальным потеплением, принимают участие лидеры около 150 стран. Конференция проходит в условиях чрезвычайного положения, введенного во Франции после нападений 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек.