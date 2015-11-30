Рекордная засуха в Колумбии вынуждает бегемотов идти в города

Колумбия переживает одну из самых серьезных засух за последние годы.

Из-за рекордно низкого количества осадков пересыхают реки и возникают лесные пожары. Такие условия вынудили двух диких бегемотов появиться на улицах колумбийского города Пуэрто-Триунфо, сообщает Центр Фобос со ссылкой на TeleSur.

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К человеческому жилью бегемотов пригнала засуха и нехватка растительного корма. Животные пасутся на лужайках и слоняются по городу в поисках пищи и укрытия.

Общая численность популяции диких бегемотов в Колумбии оценивается примерно в 60 особей.