В Париже начинается климатическая конференция под эгидой ООН

Конференция ООН по климату будет работать до 11 декабря. Мероприятие начинается под усиленной охраной после смертельных терактов во французской столице 13 ноября, которые унесли жизни 130 человек, передает радио "Свобода".

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Участники глобального диалога из 196 стран попытаются выработать долгосрочное соглашение по ограничению выбросов парниковых газов, которые, как считают ученые, являются главным фактором глобального потепления.

Среди 147 глав государств и правительств на открытии конференции будут лидеры США, Китая, России и Индии.

Украину будет представлять президент Петр Порошенко, который начал рабочий визит во французскую столицу 29 ноября. Как информирует президентский сайт, во время визита Петр Порошенко также проведет встречи с руководителями государств и правительств.