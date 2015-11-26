Ученые объяснили, как таяние ледников влияет на Тибет

Таяние ледников в Тибетском автономном районе к 2050 году повлияет на водоснабжение двух миллиардов человек в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш и Бутане.

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Об этом сообщают "Метеовести".

Священное для жителей Тибета озеро Нам-Цо расположено на Тибетском плоскогорье на высоте 4700 метров над уровнем моря. Это одно из крупнейших озёр региона частично питают местные ледники.

Ученые отмечают, что из-за слишком обширного таяния ледников в результате стремительного повышения температуры воздуха за последние 15 лет озеро заняло новые территории площадью 50 квадратных километров.

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Кроме того, за последние 30 лет ледники Тибетского автономного района уменьшились на 15%. В одном из регионов некоторые небольшие ледники вообще исчезли, а озёра увеличились, поскольку их пополнила вода с ледников.

В материале отмечается, что на Тибетском нагорье находятся истоки таких рек, как Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы и Хуанхэ. Учёные предупреждают, если ледники продолжат уменьшаться теми же темпами, то уже к 2050 году две трети из них исчезнут полностью. Это повлияет на водоснабжение двух миллиардов человек в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш и Бутане.