Ученые объяснили, как таяние ледников влияет на Тибет
Если ледники на Тибете продолжат уменьшаться теми же темпами, то уже к 2050 году две трети из них исчезнут полностью.
Таяние ледников в Тибетском автономном районе к 2050 году повлияет на водоснабжение двух миллиардов человек в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш и Бутане.
Читайте такжеООН: за последние 20 лет погода вызвала 90% масштабных катастроф на Земле
Об этом сообщают "Метеовести".
Священное для жителей Тибета озеро Нам-Цо расположено на Тибетском плоскогорье на высоте 4700 метров над уровнем моря. Это одно из крупнейших озёр региона частично питают местные ледники.
Ученые отмечают, что из-за слишком обширного таяния ледников в результате стремительного повышения температуры воздуха за последние 15 лет озеро заняло новые территории площадью 50 квадратных километров.
Читайте такжеИз-за природных катастроф за 20 лет страны потеряли около $6 триллионов - ООН
Кроме того, за последние 30 лет ледники Тибетского автономного района уменьшились на 15%. В одном из регионов некоторые небольшие ледники вообще исчезли, а озёра увеличились, поскольку их пополнила вода с ледников.
В материале отмечается, что на Тибетском нагорье находятся истоки таких рек, как Инд, Брахмапутра, Салуин, Меконг, Янцзы и Хуанхэ. Учёные предупреждают, если ледники продолжат уменьшаться теми же темпами, то уже к 2050 году две трети из них исчезнут полностью. Это повлияет на водоснабжение двух миллиардов человек в Китае, Индии, Пакистане, Бангладеш и Бутане.