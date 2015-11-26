Изменения климата сказались в Финляндии: средняя температура повысилась более чем на 2 градуса

"Декабрь потеплел на 5 градусов, в то время как температура в августе практически не изменилась", - говорит начальник отдела Метеорологического института Ари Лааксонен, передает Yle.

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Рекорды максимальных температур по месяцам оказывались побиты пять раз в течение 2000-х годов. Самый свежий рекорд – это новая максимальная температура ноября +14,3 градуса.

Рекордов по температурным минимумам в 2000-е годы не ставилось. В последний раз рекордно низкая температура была зафиксирована в 1999 году.

Исследование штормов сложнее, чем исследование температур, однако все указывает на то, что период сильных штормов переместился с осени на зиму. Также штормы перенеслись на север и восток.

Потепление климата также имеет последствия для моря. Уровень воды в Балтийском море повысился, морская вода стала теплее, лед тоньше, осадков стало больше и морская фауна претерпела изменения.

По словам эксперта Метеорологического института Пекки Алениус, ранее температура воды на поверхности моря достигала максимума к концу июля – к началу августа, однако сейчас, в силу потепления климата, температурный максимум все больше и больше переносится на август.

Финские озера замерзают все позднее и освобождаются из-под льда все раньше. В Южной Финляндии толщина снежного покрова сократилась наполовину. Деревья зеленеют раньше. Также сфера обитания различных видов животных перемещается на север.

Если температура на планете повысится на несколько градусов, в Финляндии климат потеплеет еще больше, на 5-6 градусов. И даже в том случае, если ограничения на вредные выбросы будут введены немедленно, все же климат в Финляндии потеплеет минимум на два градуса.