Большинство финских компаний положительно относится к борьбе с глобальным потеплением
12:57, 26 ноября 2015Климат
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Свыше 80 % компаний, принявших участие в опросе, считают, что меры, направленные на борьбу с климатическими изменениями, являются возможностью для развития бизнеса.
Почти все финские компании следят за своим влиянием на экологию / vlada.io
Финские деловые круги положительно относятся к борьбе с потеплением климата, показывают результаты опроса, проведенного Yle.
В опросе, проведенном в середине ноября, приняли участие 70 финских компаний.
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Изменение климата может вызвать подорожание сырья и энергии, и некоторые фирмы видят в этом как угрозу, так и возможность.
Каждая пятая компания, принявшая участие в опросе, не определилась со своей позицией по данному вопросу.
Почти все компании заявили, что следят на общем уровне за экологическими последствиями своей деятельности, в частности, за тем, сколько они производят парниковых газов.
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