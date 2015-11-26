Большинство финских компаний положительно относится к борьбе с глобальным потеплением

Финские деловые круги положительно относятся к борьбе с потеплением климата, показывают результаты опроса, проведенного Yle.

В опросе, проведенном в середине ноября, приняли участие 70 финских компаний.

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Изменение климата может вызвать подорожание сырья и энергии, и некоторые фирмы видят в этом как угрозу, так и возможность.

Каждая пятая компания, принявшая участие в опросе, не определилась со своей позицией по данному вопросу.

Почти все компании заявили, что следят на общем уровне за экологическими последствиями своей деятельности, в частности, за тем, сколько они производят парниковых газов.