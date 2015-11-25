ООН: за последние 20 лет погода вызвала 90% масштабных катастроф на Земле

Большинство крупных катастроф на планете на протяжении последнего двадцатилетия были вызваны погодой.

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Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на отчет бюро ООН по снижению риска бедствий.

По данным ООН, 606 тысяч человек погибли вследствие наводнений, засухи, бурь, аномальной жары и других явлений (по всему миру насчитали 6457 стихийных бедствий за эти годы). Еще 4,1 миллиарда жителей планеты лишились здоровья, жилья и имущества. Общий ущерб от этих катастроф составил примерно 1,89 триллиона долларов.

ООН производила расчеты по международной базе данных катастроф (International Disaster Database, EM-DAT). Погодные явления попадают в группу катастроф природного характера — наряду с геологическими (землетрясения, извержения вулканов, цунами), биологическими (эпидемии) и внеземными (метеориты). Вторая большая группа — техногенные катастрофы. Войны, теракты и тому подобные сознательно производимые разрушения система не учитывает.

В базу данных зачислялись бедствия, которые привели к гибели не менее десяти человек, затронули сто или более человек, либо побудили власти страны объявить чрезвычайное положение.

По сравнению с другими типами катастроф выделилась неожиданно большая разрушительная сила погодных явлений. Чаще всего происходят наводнения – это почти половина учтенных бедствий за последние 20 лет. Однако ураганы и тайфуны унесли гораздо больше жизней: 242 тысячи (причем 138 тысяч погибло от лишь одного циклона, который поразил Мьянму в 2008 году). Аномальная жара оказалось смертельной прежде всего для развитых стран: из-за нее умерли 148 тысяч человек, главным образом в Европе.

Ученые опасаются, что продолжающиеся изменения климата приведут к еще более разрушительным погодным явлениям. В 2005-2014 годах связанных с погодой стихийных бедствий было на 14 процентов больше, чем в 1995-2004 годах (335), и на 90 процентов больше, чем в 1985-1994 годах.