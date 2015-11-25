ООН: за последние 20 лет погода вызвала 90% масштабных катастроф на Земле
Стихийные бедствия стали причиной гибели 606 тысяч человек.
Большинство крупных катастроф на планете на протяжении последнего двадцатилетия были вызваны погодой.
Читайте такжеВИЧ покинул список смертельно опасных болезней - ученые
Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на отчет бюро ООН по снижению риска бедствий.
По данным ООН, 606 тысяч человек погибли вследствие наводнений, засухи, бурь, аномальной жары и других явлений (по всему миру насчитали 6457 стихийных бедствий за эти годы). Еще 4,1 миллиарда жителей планеты лишились здоровья, жилья и имущества. Общий ущерб от этих катастроф составил примерно 1,89 триллиона долларов.
ООН производила расчеты по международной базе данных катастроф (International Disaster Database, EM-DAT). Погодные явления попадают в группу катастроф природного характера — наряду с геологическими (землетрясения, извержения вулканов, цунами), биологическими (эпидемии) и внеземными (метеориты). Вторая большая группа — техногенные катастрофы. Войны, теракты и тому подобные сознательно производимые разрушения система не учитывает.
В базу данных зачислялись бедствия, которые привели к гибели не менее десяти человек, затронули сто или более человек, либо побудили власти страны объявить чрезвычайное положение.
По сравнению с другими типами катастроф выделилась неожиданно большая разрушительная сила погодных явлений. Чаще всего происходят наводнения – это почти половина учтенных бедствий за последние 20 лет. Однако ураганы и тайфуны унесли гораздо больше жизней: 242 тысячи (причем 138 тысяч погибло от лишь одного циклона, который поразил Мьянму в 2008 году). Аномальная жара оказалось смертельной прежде всего для развитых стран: из-за нее умерли 148 тысяч человек, главным образом в Европе.
Ученые опасаются, что продолжающиеся изменения климата приведут к еще более разрушительным погодным явлениям. В 2005-2014 годах связанных с погодой стихийных бедствий было на 14 процентов больше, чем в 1995-2004 годах (335), и на 90 процентов больше, чем в 1985-1994 годах.