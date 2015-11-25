В ООН назвали 2015 самым жарким годом за всю историю наблюдений

Южная осцилляция (также называется «Эль-Ниньо») — колебание температур поверхности слоя воды в экварториальной части Тихого океана, которое оказывает заметное влияние на климат. В более узком смысле Эль-Ниньо — это фаза осцилляции, в которой область нагретых припоповерхностных вод смещается к востоку, пишет Дождь.

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Из-за таких колебаний температуры, предсказывает погодное агентство ООН, жарким может оказаться и 2016 год.

В пресс-релизе Всемирной погодной организации от 16 ноябряговорилось, что сила Эль-Ниньо увеличивается, фаза была признана одной из трех самых сильных с 1950 года.

Организация, как говорится на ее сайте, использует для наблюдений 15 спутников, 100 заякоренных буев, 600 дрейфующих станций, 3000 самолетов, 7300 судов и около 10000 наземных станций.