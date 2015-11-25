Глобальное потепление обойдется энергокомпаниям в $2,2 триллиона - Bloomberg

Об этом говорится в докладе неправительственной исследовательской организации Carbon Tracker Initiative, передает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

Однако подобные потери ожидают энергетический сектор лишь в том случае, если участники климатического саммита ООН в Париже достигнут договоренности ограничить рост температуры на планете 2°C.

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Эксперты организации отмечают, что в скором времени миру не потребуются новые угольные шахты, спрос на нефть достигнет пика в 2020 году, а спрос на газ разочарует ожидания индустрии.

По оценкам исследовательской организации, абсолютным лидером по инвестициям в бесперспективные в будущем проекты выступают США, где в подобные проекты вложено около $412 млрд, на втором месте Канада — $220 млрд, третье место досталось Китаю — $179 млрд. В антитоп-5 также входят Россия — $147 млрд и Австралия — $103 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за природных катастроф за 20 лет страны потеряли около $6 триллионов. При этом отмечалось, что финансовые потери государств из-за катастроф значительны, однако в большинстве случаев реальные цифры замалчиваются.