В Мариуполе шторм поднял уровень Азовского моря
Более трех суток в Мариуполе сила штормового ветра составляла порядка 20м/с, в результате этого в акватории Азовского моря, прилегающей к Мариуполю, нагонная волна подняла уровень моря.
"Подъем уровня моря может вызвать цепную реакцию: подъем грунтовых вод, а затем – возможны подтопления в городских поселках Гавань и Слободка, находящихся на морском побережье, и поселках, расположенные в устье рек Кальчик и Кальмиус", - говорит ресурсу 0629 начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.
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И хотя в настоящее время ветер утих, спасательная аварийно-водолазная служба продолжает проводить мониторинг мест возможного подтопления, и соответственно приготовила мобильную станцию для откачки воды на локальных участках.
Для предупреждения широкомасштабных подтоплений на коммунальных предприятиях подготавливается откачивающая и землеройная техника.