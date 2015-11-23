В Мариуполе шторм поднял уровень Азовского моря

"Подъем уровня моря может вызвать цепную реакцию: подъем грунтовых вод, а затем – возможны подтопления в городских поселках Гавань и Слободка, находящихся на морском побережье, и поселках, расположенные в устье рек Кальчик и Кальмиус", - говорит ресурсу 0629 начальник Спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

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И хотя в настоящее время ветер утих, спасательная аварийно-водолазная служба продолжает проводить мониторинг мест возможного подтопления, и соответственно приготовила мобильную станцию для откачки воды на локальных участках.

Для предупреждения широкомасштабных подтоплений на коммунальных предприятиях подготавливается откачивающая и землеройная техника.