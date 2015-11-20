Ученые предупреждают, что Земля входит в 30-летний холодный цикл

Председатель Тюменского научного центра СО РАН академик Владимир Мельников утверждает, что в ближайшие несколько лет настанет холодный цикл на Земле, который затянется на 30 лет, сообщает Центр ФОБОС.

Средняя температура воздуха понизится на 1,5−2 градуса.Однако понижение температуры на это значение негативно не повлияет на здоровье человека, а напротив, похолодание спокойно перенесут как люди, так и животные.

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Ученый отметил, что в древние времена, когда человек не имел средств спасения от холода, из-за ледниковых периодов происходили настоящие вымирания целых видов. Однако потери того времени и сегодня сравнивать не стоит, так как тогда холодный цикл продолжался долго и охватывал большие территории, которые не сопоставимы с короткопериодными циклами, которые мы переживаем.

Отметим, что американские ученые Национального управления США по изучению океана и атмосферы провели исследование и пришли к выводу, что российские метеорологи правы в прогнозах относительно вхождения Земли в холодный цикл, однако понижение температуры произойдет на фоне глобального потепления.