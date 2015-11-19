Синоптики: 2015 год станет самым теплым в Северном полушарии в истории метеонаблюдений

Об этом сообщили в российском гидрометцентре, передает ТАСС.

Несмотря на то, что климатические итоги год подводятся обычно в конце января, уже сейчас можно сказать, что за 10 прошедших месяцев этот год в Северном полушарии температура самая высокая почти за 120 лет метеонаблюдений.

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"Это говорит о том, что самым теплым станет 2015 год, а учитывая, что до этого самым теплым считался 2014, то прослеживается тенденция к потеплению климата. За последние 18 лет самые теплые 10 лет за весь период наблюдения", - утверждают в метеослужбе.

Ранее калифорнийские ученые прогнозировали резкое увеличение количества туманов и смога на Земле из-за роста глобальных температур. Самыми "тяжелыми" месяцами будут июнь, июль и август, когда количество осадков будет падать до 40%