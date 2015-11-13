Очередной температурный рекорд: минувшая ночь в Киеве стала самой теплой за последние 134 года

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что температура ночью не опустилась ниже +8,7°С, что на 0,4°С выше значения температуры для этой ночи, которая наблюдалась в 1963 году.

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"Это уже 37 рекорд в этом году, причем все они были в сторону превышения предыдущих значений температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в середине сентября в Киеве был побит столетний температурный рекорд "бабьего лета".