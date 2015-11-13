Ледник, способный при таянии повысить уровень мирового океана на 50 см, раскололся в Гренландии
07:11, 13 ноября 2015Климат
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Ученые предупреждают, что один из крупнейших ледников в Гренландии, который содержит достаточно льда, чтобы повысить уровень мирового океана на 50 сантиметров, тает все быстрее.
Фотоиллюстрация / snegidhi.com
Как сообщает Русская служба Би-би-си, по словам исследователей, часть ледника Zachariae Isstrom, который является частью Гренландского ледяного щита, откололась и в настоящее время тает из-за повышения температуры воздуха и теплых морских течений.
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Новые айсберги откалываются, прибавляя пять миллиардов тонн воды в Атлантике каждый год.
В других регионах Гренландии также отмечаются масштабные потери льда. Если в Гренландии растает весь лед, это приведет к повышению уровня мирового океана на шесть метров, отмечает Рейтер.
Крупный саммит, где будет обсуждаться, как ограничить изменение климата, откроется в Париже в конце месяца.
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