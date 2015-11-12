Синоптики предупредили об изменении климата в Украине: дождей летом почти не будет

Об этом сообщила старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и НАН Украины Светлана Краковская.

"Исследования говорят о том, что у нас не будет больших изменений годового количества осадков и речного стока, но у нас будет внутригодовое перераспределение осадков. Мы будем иметь больше осадков в зимне-весенний период и меньше осадков летом, и на это должны обращать внимание все сферы деятельности, в том числе и сельское хозяйство – соответственно строить графики посадки", – сказала она.

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Эксперт отметила, что Украина не ощущает дефицита воды благодаря большому количеству рек, но в то же время относится к наименее обеспеченным собственными водными ресурсами странам Европы из-за загрязнения воды.

Как отметила присутствовавшая на пресс-конференции начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, в 2015 году Украина пережила самую сильную за всю свою историю засуху, когда даже в северных и западных областях ощущался недостаток влаги в почве и пересохло множество рек.

«Пересохло очень много рек, пересохли колодцы, это была трагедия. И ситуация не изменилась. То есть в Украине историческое маловодие. Чтобы водный баланс восстановился, нужно очень много осадков, нужно много времени», – подчеркнула Адаменко.

Ранее УНИАН сообщал, что грядущая зима будет в пределах температурной нормы умеренно-континентального климата, однако более холодной, чем прошлая. Самыми холодными месяцами станут декабрь и январь, а февраль, по прогнозам синоптиков, будет мягким.