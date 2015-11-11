Под песками Сахары обнаружили древнюю реку Таманрассет

Об этом пишет The Guardian.

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Ученые предполагают, что река Таманрассет существовала около пяти тысяч лет назад, а в ее бассейне обилии водились животные и произрастали растения.

Снимки с радара японского спутника демонстрируют реку с притоками длиной более 500 километров. В районе Мавритании впадала она в Атлантический океан. Истоки, скорей всего, находились в районе Атласских и нагорья Ахаггар (территория современного Алжира, - ред.).

В исследовании отмечается, что если бы Таманрассет существовала сегодня, она бы заняла 12 место по длине среди крупнейших водных систем Земли. Полное осушение ее бассейна произошло за две тысячи лет.