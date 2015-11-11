Под песками Сахары обнаружили древнюю реку Таманрассет

16:26, 11 ноября 2015
Климат
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Масштабная сеть древних рек была похоронена под песками Западной Сахары в Мавритании.

Река Таманрассет / theguardian.com

Об этом пишет The Guardian.

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Ученые предполагают, что река Таманрассет существовала около пяти тысяч лет назад, а в ее бассейне обилии водились животные и произрастали растения.  

Снимки с радара японского спутника демонстрируют реку с притоками длиной более 500 километров. В районе Мавритании впадала она в Атлантический океан. Истоки, скорей всего, находились в районе Атласских и нагорья Ахаггар (территория современного Алжира, - ред.).

В исследовании отмечается, что если бы Таманрассет существовала сегодня, она бы заняла 12 место по длине среди крупнейших водных систем Земли. Полное осушение ее бассейна произошло за две тысячи лет.

Река Таманрассет / theguardian.com

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