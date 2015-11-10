Глобальное потепление погрузит Землю в туман и накроет ее смогом - ученые

Самыми "тяжелыми" месяцами будут июнь, июль и август, когда количество осадков будет падать до 40%, передает Naked Science.

"Наши модели показывают, что концентрация и распространение почти всех типов аэрозолей заметно вырастет по мере роста глобальных температур. Это включает как естественные аэрозоли на основе частичек пыли и морской соли, так и антропогенные аэрозоли, растущие благодаря каплям серной кислоты, золы и органическим частицам", – заявил руководитель исследования климатолог Роберт Аллен из университета Калифорнии в Риверсайде.

По словам исследователей, рост концентрации аэрозолей приведет к глобальному "одеялу" из тумана и смога, а также вызовет изменение океанических течений, движений ветров и других важных климатических процессов.

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Больше всего смога и тумана будет наблюдаться в летние месяцы – июнь, июль, август, когда уровень осадков над сушей будет временами падать на 40%. Однако у этих климатических изменений все же будет один положительный эффект, отмечают ученые. Рост доли аэрозолей в верхних слоях атмосферы будет замедлять глобальное потепление, так как частички сажи и капли жидкостей рассеивают и отражают в космос часть солнечных лучей.

Ранее Британская метеослужба (Met Office) заявила, что в период с января по сентябрь 2015 года среднесуточная температура превысила средние показатели XIX века (1850-1900 годы) на 1,02°C.