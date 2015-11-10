Метеорологи утверждают о повышении среднесуточной температуры на Земле на 1 градус

Метеорологи ожидают, что средние температуры продолжат повышаться в течение года из-за Эль-Ниньо – фазы колебаний температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, при которой область нагретых вод смещается к востоку. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на The New York Times.

Исследователи констатируют, что на планете произошло повышение температуры на 1°C. Окончательно ответить на этот вопрос будет можно, когда Всемирная метеорологическая организация выпустит свой отчет, который будет учитывать большее количество данных, в том числе, полученных от НАСА. Предполагается, что отчет выйдет в течение ноября.

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Ученые утверждают, что повышение средней температуры на 2°C приведет к необратимым для человечества последствиям. При этом повышение среднегодовых температур на 1°C является важным индикатором антпрогогенного изменения климата планеты.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере 100 миллионов человек могут оказаться за чертой бедности к 2030 году, если международное сообщество не будет пытаться активно уменьшать последствия глобального изменения климата.

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Отмечается, что глобальное потепление может привести к распространению болезней и нанести вред урожаю. Всемирный банк также отмечает, что бедное население уже страдает от последствий глобального потепления из-за засухи и наводнения, поскольку является в целом более зависимыми от сельского хозяйства.