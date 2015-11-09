Из-за глобального потепления мегаполисы могут уйти под воду (интерактивная карта)

Об этом говорится в отчете Всемирного банка, пишет ТСН.

В отчете, в частности, указано, что глобальное потепление может привести к распространению болезней и нанести вред урожаю. Всемирный банк также отмечает, что бедное население уже страдает от последствий глобального потепления из-за засухи и наводнения, поскольку является в целом более зависимыми от сельского хозяйства.

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В то же время, отчет о глобальном потеплении и стремительное повышение уровня мирового океана и опубликовали ученые из Climate Central. Ученые создали интерактивную карту, на которой можно проследить, как будет меняться мир с повышением температуры. Чтобы отследить изменения, ученые представили два варианта: что произойдет, если температура повысится на 2 градуса, и что произойдет, если на 4 (карту можно посмотреть в конце статьи). Кроме того, ученые показали на примере отдельных мегаполисов, как они уйдут под воду из-за стремительного изменения климата.