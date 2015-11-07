Ученые нашли "великий потоп и засуху" в истории средневековой Европы

Основой для данного атласа послужили годичные кольца нескольких сотен древнейших европейских и ближневосточных кедров и других долгоживущих пород деревьев, которые росли на территории Европы на протяжении нескольких десятков веков, сообщают РИА Новости.

Читайте такжеКонтиненты на Земле растут благодаря деятельности живых организмов - ученые Как говорят ученые, самые древние деревья росли на территории южной Германии, Скандинавии и Ирландии – они были ровесниками древних римлян и Иисуса. По словам ученых, толщина годичных колец, зависит от того, насколько неблагоприятными были условия в тот год, когда они формировались: чем меньше был уровень осадков, тем темнее и тоньше будет кольцо. Данные кольца помогли геологам открыть несколько "великих потопов" и "великих засух" в истории Средневековой и Новой Европы. Например, причиной развития "великого голода" начала XIV века послужил аномально высокий уровень осадков, который наблюдался почти на всей территории Европы, начиная с Ирландии и заканчивая Польшей, Беларусью и Литвой. Однако Италия, южная Испания и большая часть Византии избежали этого бедствия.

Еще одной неожиданностью стало то, что голод в Ирландии в 1740 и 1741 годах, который унес жизни более трети населения страны, был вызван не только холодной зимой и весной, как считают историки, а еще и низким уровнем осадков во время весны и лета этих годов.

Кроме этого, геологи зафиксировали несколько периодов "мега-засух" и "мега-осадков", которые происходили в Средневековой и Новой Европе в конце XV века, в конце XIII века и в начале 1700 годов. Данные факты, как считают ученые, могут помочь объяснить причины некоторых исторических событий.