Сидней накрыло гигантское облачное цунами (фото, видео)
Сегодня, 6 ноября, жители Сиднея наблюдали необычное атмосферное явление.
В небе над городом появилось гигантское облако, которое по форме напоминало цунами, пишет Новое время со ссылкой на Tech Insider.
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Massive shelf cloud off #sydney#stormpic.twitter.com/75y4NZ2641
— Nick Moir (@nampix) 6 Листопад 2015
Отмечается, что первыми его заметили отдыхающие на пляже Бонди-бич. Затем облачное цунами двинулось дальше к центру Сиднея.
На самом деле данное явление называется "грозовой воротник". Данный тип облаков формируется на грани атмосферных фронтов и предвещает приход грозы.
WATCH: Incredible footage as a massive #shelfcloud moves up the coast in #Sydney. Wow. #HeartNewspic.twitter.com/DSdB5sti9v
— Heart Scotland News (@HeartScotNews) 6 Листопад 2015
Interesting cloud action over Sydney. #sydneystormpic.twitter.com/MkGuAMTigl
— Scott Rochfort (@srochfort) 6 Листопад 2015
Согласно сообщению, в Австралии такое явление можно наблюдать несколько раз в год.