Сидней накрыло гигантское облачное цунами (фото, видео)

В небе над городом появилось гигантское облако, которое по форме напоминало цунами, пишет Новое время со ссылкой на Tech Insider.

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Отмечается, что первыми его заметили отдыхающие на пляже Бонди-бич. Затем облачное цунами двинулось дальше к центру Сиднея.

На самом деле данное явление называется "грозовой воротник". Данный тип облаков формируется на грани атмосферных фронтов и предвещает приход грозы.

Согласно сообщению, в Австралии такое явление можно наблюдать несколько раз в год.