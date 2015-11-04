В NASA озвучили дату начала нового всемирного потопа

Как говорят специалисты, скорость таяния ледников уже скоро дойдет до необратимой точки, а именно через 60 лет. Передается, что главным образом под воду уйдут такие города, как Лондон, Амстердам, Токио, проч. Не исключено, что при потопе погибнет немало человек населения, сообщает globalscience.ru.

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Кроме всего прочего увеличится численность населения, которая останется на суше. Ученые говорят, что повышение уровня мирового океана всего на 20 метров является угрозой того, что под воду уйдут, как столицы известных государств, так и другие места, которые с географической точки зрения находятся ближе всего к любым водным артериям.

С течение лет таяние льдов будет увеличиваться, и это повлияет на всемирную климатическую систему. При этом эксперты не могут назвать строго определенную дату всемирного потопа, так как даже через 1000 лет вода в мировом океане поднимется максимум на 3 метра.