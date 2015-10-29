В Париже подпишут соглашение о недопущении повышения глобальной температуры на 2%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол Франции в Украине Изабель Дюмон сказала на пресс-конференции в Киеве.

Посол проинформировала, что с 30 ноября по 11 декабря в Париже состоится мероприятие, посвященное 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС 21).

Как отметила дипломат, это мероприятие должно стать ключевым моментом для будущего всей планеты.

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"Задача Парижской конференции четкая и понятная - не допустить повышения температуры на планете более чем на 2%, и сдержать нарушение климата, которое является угрозой для наших обществ, путем подписания универсального соглашения, обязательного для всех сторон", - сказала Дюмон.

По ее словам, Франция надеется, что 196 стран подпишут соглашение, что создаст условия для перехода экономик на ограниченное использование углерода. "Франция мобилизовала все силы для успешного проведения Парижской конференции", - заявила посол.

В то же время, директор Департамента климатической политики Министерства экологии и природных ресурсов Украины Владислав Вежнин отметил необходимость разработки плана человеческого существования с 2030 по 2050 год. В этой связи он сказал, что необходимо договориться о мерах и обязательствах всех стран, чтобы не допустить глобального повышения температуры более чем на 2% к 2100 году.

Вместе с тем, заявил Вежнин, "все, что зависит от нашей страны в борьбе с изменениями климата, я думаю, будет выполнено в полном объеме".