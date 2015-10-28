Глобальное потепление может сделать страны Персидского залива непригодным для жизни - ученые

Первыми непригодными для людей странами, по мнению ученых, станут нефтедобывающие государства Персидского залива, где летом уже температура воздуха нагревается до экстремальных температур, передает ZN.UA со ссылкой на CNN.

Ученые объясняют это тем, что выбросы в атмосферу продолжают повышать среднюю температуру на Земле на 2 градуса по Цельсию в год.

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При этом отмечается, что в прогнозе ученых есть определенная ирония, поскольку страны Персидского залива построили свое благосостояние и процветание благодаря ископаемым энергоносителям. И именно из-за их использования эти страны в будущем могут стать безлюдными.

Ранее УНИАН сообщал, что миллионам жителей США, возможно, придется покинуть дома, если разогревающие планету выбросы сохранятся на прежнем уровне до 2100 года, в результате чего уровень Мирового океана поднимется на 4,2 м.