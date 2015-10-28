В самой сухой пустыне на Земле распустились розовые цветы (фото)
Чилийская пустыня Атакама, одно из самых засушливых мест на Земле, покрылась розовыми цветами. Посмотреть на это удивительное явление прибывают тысячи туристов.
Начавшиеся в марте проливные дожди стали настоящим бедствием для северных районов Чили, они стали причиной наводнений, оползней и многочисленных разрушений, пишет "Моя планета" со ссылкой на Fox News. В то же время дожди привели к тому, что некоторые части Атакамы покрылись розовыми мальвами и другими цветами и растениями, которых тут насчитывается 200 видов.
Как отмечает директор Национальной службы туризма в Атакаме Даниэль Диас, пустыня и раньше зацветала после ливней, но интенсивность цветения в этом году не имеет прецедентов. Причинами он считает ураган "Эль-Ниньо" и изменение климата.
Наплыв туристов помог поднять экономику региона, пострадавшую из-за стихийного бедствия. Теперь местные власти надеются, что туризм станет еще одной существенной статьей дохода региона наряду с добычей полезных ископаемых.
Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки, на территории Чили. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создает температурную инверсию, препятствующую выпадению осадков (менее 50 мм в год). Это самое засушливое место Земли - на протяжении 400 лет здесь не наблюдалось существенных осадков. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.