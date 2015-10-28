В самой сухой пустыне на Земле распустились розовые цветы (фото)

Начавшиеся в марте проливные дожди стали настоящим бедствием для северных районов Чили, они стали причиной наводнений, оползней и многочисленных разрушений, пишет "Моя планета" со ссылкой на Fox News. В то же время дожди привели к тому, что некоторые части Атакамы покрылись розовыми мальвами и другими цветами и растениями, которых тут насчитывается 200 видов.

Как отмечает директор Национальной службы туризма в Атакаме Даниэль Диас, пустыня и раньше зацветала после ливней, но интенсивность цветения в этом году не имеет прецедентов. Причинами он считает ураган "Эль-Ниньо" и изменение климата.

Наплыв туристов помог поднять экономику региона, пострадавшую из-за стихийного бедствия. Теперь местные власти надеются, что туризм станет еще одной существенной статьей дохода региона наряду с добычей полезных ископаемых.

Пустыня Атакама находится на западном побережье Южной Америки, на территории Чили. Перуанское течение охлаждает нижние слои атмосферы и создает температурную инверсию, препятствующую выпадению осадков (менее 50 мм в год). Это самое засушливое место Земли - на протяжении 400 лет здесь не наблюдалось существенных осадков. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.