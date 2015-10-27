Климатологи предложили новый способ борьбы с глобальным потеплением

Это более безопасный метод рукотворного охлаждения климата, нежели распыление сульфатных аэрозолей, утверждают авторы статьи в журнале Atmospheric Chemistry and Physics, передает Lenta.ru. Для борьбы с глобальным потеплением сейчас широко обсуждается новые способы геоинженерии - например, распыление в небе смеси сульфатов с водой, чтобы та отражала и рассеивала солнечный свет (что имитирует вызванное извержениями вулканов похолодание).

Читайте такжеКлиматологи определили самый жаркий год за всю историю наблюдений

Однако ученые из Гарварда предложили более безопасный для окружающей среды состав смеси - пыль из наноразмерных частиц алмазов или оксида алюминия. При всей дороговизне алмазов этот метод управления солнечным излучением не является нереалистичным, утверждает Дебра Вайзенштайн.

При попадании сульфатов в атмосферу образуется серная кислота, которая повреждает озоновый слой. Кроме того, сульфаты поглощают свет на определенных частотах, из-за чего нагревается нижняя часть стратосферы - это, в свою очередь, непредсказуемым образом повлияет на климат. Наконец, сульфаты рассеивают свет: это ускорит рост растений, но снизит эффективность работы солнечных батарей.

Окись алюминия и алмазы не приведут к таким проблемам: их распыление меньше влияет на озоновый слой, меньше нагревает стратосферу и не повышает объемы рассеянного света, достигающего поверхности Земли. Алмазная пыль, по подсчетам исследователей, станет на 50% эффективнее окиси алюминия.

Хотя алмазная пыль стоит гораздо дешевле цельных алмазов (около $100 за кг), для уравновешивания даже нескольких процентов выбросов парниковых газов потребуется ежегодно распылять сотни тысяч тонн (и стоить это будет несколько миллиардов долларов). Тем не менее авторы проекта уверены, что в будущем (к 2065 году) распыление 450 тыс. тонн обойдется каждому из 10 млрд жителей Земли всего в $5.