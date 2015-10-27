Через 50 лет хадж в Мекку будет невозможен из-за смертельной жары – ученые

В конце столетия, между 2071 и 2100 годами вследствие глобального потепления регионы вокруг Персидского залива будут подвержены такой высокой температуре и влажности, что в определенные часы находиться там будет опасно для жизни. Об этом говорится в журнале Nature Climate Change, статью из которого кратко перепечатывает New York Times.

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Метеорологи сделали такие выводы, используя представление о так называемой температуре мокрого термометра. Ее принимает в воздухе испаряющаяся вода в конце процесса. Эта температура измеряется специальным прибором — психрометром. Тело человека охлаждается, главным образом, при испарении жидкости с его поверхности. В случае критического значения температуры мокрого термометра это станет невозможным.

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Американские ученые считают, что уже с 2071 года температура "мокрого термометра" в некоторых регионах Персидского залива, например, Катаре, ОАЭ и Ирани, достигнет 35 градусов Цельсия. Дубаи, Доха и Абу-Даби – также в зоне риска. Уже сегодня среднегодовые температуры в этих и других населенных пунктах близки к критическим значениям.

Среди прочего, станет невозможным хадж в Мекку. Также в опасности добыча нефти.

Отмечается, что уже в этом году дневная температура на расположенных рядом с заливом территориях превысила 50 градусов, а ночная — 30. В переводе на температуру мокрого термометра это соответствует 34,6 градуса Цельсия.

Метеорологи полагают, что в случае снижения выбросов парниковых газов странами возможно поддержание сложившихся климатических условий или снижение среднегодовых температур на Ближнем Востоке. Это может предотвратить потенциальную необитаемость региона.