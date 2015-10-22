Ученый: вечная мерзлота на Аляске может начать таять к 2070 году

Об этом рассказал Би-би-си глава международной наземной программы изучения мерзлоты, профессор Университета Аляски Владимир Романовский.

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Метан, который высвободится при таянии замороженных почв, еще больше усугубит глобальное потепление, считает ученый.

Вечная мерзлота (толщиной от одного до 1500 м в глубину) покрывает 25% суши в Северном полушарии, включая обширные территории Сибири, но также встречается в Альпах и Антарктике. "Вечной" мерзлота начинает считаться, если слои почвы постоянно находились при температуре ниже 2 градусов по Цельсию в течение двух лет.

Температура замерзших почв на Аляске неуклонно повышается с начала 2000-х годов, говорит Владимир Романовский, и к 2070 году вечная мерзлота на американском полуострове может начать таять.