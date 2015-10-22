Сентябрь 2015 года стал самым жарким в истории, виноват - человек

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. При этом предыдущий рекорд сентябрьского тепла был установлен в прошлом году.

Из девяти первых месяцев этого года семь уже стали рекордными по средней температуре, в связи с чем синоптики предполагают, что текущий год может стать самым теплым за 135 лет непрерывных наблюдений, передает Росбалт по информации BBC.

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Как говорят ученые, в сложившейся тенденции повинны деятельность человека и колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, известного под традиционным названием Эль-Ниньо.

Только за первые 10 месяцев прошлого года средняя температура воздуха превысила на 0,57 градуса Цельсия среднюю многолетнюю температуру с 1961 по 1990 год, что дало экспертам новые основания рассуждать о глобальном потеплении.