Сентябрь 2015 года стал самым жарким в истории, виноват - человек
Сентябрь в этом году стал самым жарким за всю историю наблюдений: средняя температура воздуха на планете в прошлом месяце составила 15,9 градусов.
Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. При этом предыдущий рекорд сентябрьского тепла был установлен в прошлом году.
Из девяти первых месяцев этого года семь уже стали рекордными по средней температуре, в связи с чем синоптики предполагают, что текущий год может стать самым теплым за 135 лет непрерывных наблюдений, передает Росбалт по информации BBC.
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Как говорят ученые, в сложившейся тенденции повинны деятельность человека и колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, известного под традиционным названием Эль-Ниньо.
Только за первые 10 месяцев прошлого года средняя температура воздуха превысила на 0,57 градуса Цельсия среднюю многолетнюю температуру с 1961 по 1990 год, что дало экспертам новые основания рассуждать о глобальном потеплении.