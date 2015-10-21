Сентябрь 2015 года установил новый мировой рекорд жары - ученые

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По подсчетам Национального управления США по наблюдению за океанами и атмосферой, глобальная средняя температура сентября 2015 года составляла 15,9 градуса по Цельсию (60,62 градуса по Фаренгейту) и побила предыдущий рекорд сентября 2014 года.

Температурные рекорды были зафиксированы для семи из девяти прошедших месяцев 2015 года. Текущий год обошел по этому показателю 1998-й, который был самым жарким с начала регулярных наблюдений в 1880 году.

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Ученые-климатологи считают, что повышение температур связано с глобальным потеплением и эффектом Эль-Ниньо – колебанием температур поверхности воды части Тихого океана, прилегающей к экватору.

Самая мощная фаза этих колебаний, так называемой Южной осцилляции, оказавшей заметное влияние на мировой климат, состоялась в 1998 году.