Еще 68 компаний присоединились к инициативе Обамы по борьбе с изменением климата

Таким образом, с момента запуска инициативы в июле этого года к ней подключилась уже 81 компания, сообщает "Голос Америки". В частности, компания Nike пообещала к 2025 году выйти на 100% показатель возобновляемой энергетики на своих предприятиях. Другие компании, в том числе Sony и Intel, собираются сократить ежегодные объемы энергопотребления своей продукции.

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"В совокупности эти компании обещают выделить на различные инициативы не менее $160 млрд. Эти средства пойдут на такие программы, как сокращение расхода воды, снижение чистого обезлесивания до нулевого уровня и выход на 100% чистую энергетику", – заявил президент США Барак Обама.

По словам президента, беседа с руководителями компаний подтвердила, что внимание к проблемам климата, энергоэффективности и возобновляемой энергии не только не мешает компаниям получать прибыль, но и может ее преумножить.

Как отмечает советник Барака Обамы по вопросам климата Брайан Диз, компании не только поставили перед собой различные задачи в плане чистой энергетики, но и выступили за принятие решительных мер в рамках декабрьской конференции ООН по климату в Париже.

"Эти обещания показывают, что меры по борьбе с изменением климата на международном уровне хорошо отражаются не только на состоянии нашей планеты, но и на балансе компаний", – говорит Брайан Диз.

На круглом столе в Белом доме Барак Обама отметил, что к борьбе с изменением климата начинают подключаться и поставщики, и малые предприятия.

Выступая на пресс-конференции, директор корпорации Intel по вопросам окружающей среды Тодд Брэди назвал изменение климата серьезной экологической и экономической угрозой, которая требует принятия столь же серьезных мер. Компания пообещала продолжать поддерживать 100-процентный уровень чистой энергетики на своих американских предприятиях и развивать чистые технологии на объектах, расположенных в других странах.

Напомним, в этом году Барак Обама представил свой план по чистой энергетике, нацеленный на сокращение выбросов углекислого газа предприятиями энергетического сектора более чем на одну треть к 2030 году.