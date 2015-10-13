Глобальное потепление может спровоцировать ледниковый период

Об этом со ссылкой на журнал Scientific Reports сообщает Meteovesti.ru.

Отмечается, что причиной станет кратковременная остановка «конвейера течений» в Атлантике. Климат Земли начнет восстанавливаться примерно через 40 лет после того, как произойдет остановка циркуляции течений в Атлантике, при условии, если антропогенное изменение климата будет идти теми же темпами, что и сейчас. При этом некоторые уголки планеты, к примеру, восточные берега Северной Атлантики, в том числе Британия, будут находиться в плену холодного климата больше столетия.

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«Остановка глобального конвейера течений практически мгновенно приведет к тому, что последствия антропогенного изменения климата будут полностью обнулены, и в последующие 50-200 лет среднегодовые температуры на планете будут понижаться», - говорится в сообщении.

Пока подобный сценарий еще не грозит, но если среднегодовые температуры вырастут на 4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями, то подобная катастрофа может случиться в результате таяния и разрушения ледового щита Гренландии и блокировки ее холодными водами течений в Южной и Северной Атлантике