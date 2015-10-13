Глобальное потепление может спровоцировать ледниковый период
Глобальное потепление спровоцирует резкое похолодание климата Земли на последующие два века.
Об этом со ссылкой на журнал Scientific Reports сообщает Meteovesti.ru.
Отмечается, что причиной станет кратковременная остановка «конвейера течений» в Атлантике. Климат Земли начнет восстанавливаться примерно через 40 лет после того, как произойдет остановка циркуляции течений в Атлантике, при условии, если антропогенное изменение климата будет идти теми же темпами, что и сейчас. При этом некоторые уголки планеты, к примеру, восточные берега Северной Атлантики, в том числе Британия, будут находиться в плену холодного климата больше столетия.
Читайте такжеГлобальное потепление угрожает миллионам жителей США
«Остановка глобального конвейера течений практически мгновенно приведет к тому, что последствия антропогенного изменения климата будут полностью обнулены, и в последующие 50-200 лет среднегодовые температуры на планете будут понижаться», - говорится в сообщении.
Пока подобный сценарий еще не грозит, но если среднегодовые температуры вырастут на 4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальными уровнями, то подобная катастрофа может случиться в результате таяния и разрушения ледового щита Гренландии и блокировки ее холодными водами течений в Южной и Северной Атлантике