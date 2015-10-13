Глобальное потепление угрожает миллионам жителей США

От 20 до 31 млн человек в США живут на территориях, которые окажутся под водой, если не произойдет существенного сокращения выбросов парниковых газов. К такому выводу пришли ученые, сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Reuters.

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Такой сценарий возможен, если к концу столетия средняя мировая температура повысится на 3,3 градуса по сравнению с доиндустриальными уровнями, говорит ведущий автор исследования Бенджамин Штраусс.

Ученые опасаются, что в результате повышения температуры на планете ледниковые щиты Антарктиды и других регионов будут таять, что приведет к значительному повышению уровня моря.

"В особенности, я бы не стал покупать недвижимость на юге Флориды", – заявил Бенджамин Штраусс.

Побережье Калифорнии, Нью-Йорк и другие города на восточном побережье США также серьезно пострадают, если выбросы углекислого газа не будут кардинально сокращены, говорит ученый.

Чтобы отвести угрозу, сокращения выбросов должны быть более серьезными, чем те обязательства США и более 145 других стран, которые предполагается зафиксировать в декабрьском соглашении ООН по борьбе с изменениями климата.

"От наших действий сегодня будет зависеть уровень моря завтра", – говорит Бенджамин Штраусс, представляющий научную организацию Climate Central. "Мы можем действовать, а можем тянуть и оставить наследие в виде необратимого повышения уровня моря, которое грозит разрушить некоторые из самых известных городов-символов страны", – утверждает он.

В исследовании ученых не рассматривалось воздействие повышение уровня моря на города в других странах.