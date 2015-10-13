Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, на западе и юге – дожди

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Сегодня, 13 октября, в центральных и северных областях Украины днем ожидается +8° - +10°, ночью будет -1° - +1°, переменная облачность.

На востоке сегодня немного прохладнее: днем +8° - +10°, ночью заморозки до -5°, ясно, переменная облачность.

В южном регионе прогнозируют пасмурную погоду, дожди. Днем столбик термометра поднимется до +11°, ночью ожидается +3° - +7°.

На западе Украины также будет пасмурно, возможен дождь. Дневная температура будет колебаться от+4° до +9°, ночью ожидаются -1° - 0°.

До конца недели на востоке и в центре Украины будет преобладать высший класс пожарной опасности.