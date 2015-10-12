До конца недели на востоке и в центре Украины будет преобладать высший класс пожарной опасности

13-16 октября в Киеве, в восточных, Запорожской, Киевской, Черниговской и большинстве центральных областей будет преобладать чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает гидрометцентр.

Кроме того, 13 октября в южной части и восточных областях Украины местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.