До конца недели на востоке и в центре Украины будет преобладать высший класс пожарной опасности
15:43, 12 октября 2015Климат
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Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности / Фото УНИАН
13-16 октября в Киеве, в восточных, Запорожской, Киевской, Черниговской и большинстве центральных областей будет преобладать чрезвычайный (5 класс) уровень пожарной опасности.
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Об этом сообщает гидрометцентр.
Кроме того, 13 октября в южной части и восточных областях Украины местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
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