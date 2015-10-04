Малайзия закрыла все школы из-за смога из Индонезии

Школы в соседнем Сингапуре были закрыты на прошлой неделе, передает Би-би-си. Смог, вызванный возгоранием торфяников в соседней Индонезии, практически каждый год накрывает Сингапур и Малайзию.

Читайте такжеСингапур и Малайзию накрыл густой смог от лесных пожаровПожары вызываются нелегальными очистками лесов в Индонезии под плантации для производства пальмового масла. Власти Индонезии уже несколько лет назад запретили подобную расчистку лесов, однако эта практика продолжается.

В этом году пожары могут оказаться рекордными, сообщает NASA. В некоторых районах самой Индонезии дневная видимость не превышает 50 м. NASA предупреждает, что задымление атмосферы в этом регионе может превысить уровень, зарегистрированный в 1997 году, считавшийся до сих пор самым высоким за всю историю наблюдений.

Власти Индонезии направили в район пожаров более 20 тыс. военных и полицейских для борьбы с огнем.

В Индонезии, Сингапуре и Малайзии десятки тысяч человек обратились за медицинской помощью в связи с проблемами с дыханием.