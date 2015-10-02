Завтра в Украину придут первые заморозки

15:45, 02 октября 2015
Климат
3558

В субботу, 3 октября, в западных, центральных и восточных областях Украины на почве, в Карпатах и в воздухе, местами ожидаются заморозки 0-2°.

осень / Фото УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Украину придут первые заморозки

3-5 октября в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине в отдельные дни ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter