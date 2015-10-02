Завтра в Украину придут первые заморозки

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

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3-5 октября в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине в отдельные дни ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.