Завтра в Украину придут первые заморозки
15:45, 02 октября 2015Климат
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В субботу, 3 октября, в западных, центральных и восточных областях Украины на почве, в Карпатах и в воздухе, местами ожидаются заморозки 0-2°.
Завтра в Украине ожидаются заморозки / Фото УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
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3-5 октября в Украине, кроме западной части, будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине в отдельные дни ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.
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