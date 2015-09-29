Ученые обвинили в таянии Арктики темные частицы органической пыли из Азии

Исследования ледяных щитов Камчатки и Гренландии могут дать ученым огромное количество новой информации о климатических изменениях прошлого, потому что лед сохраняет в себе пузырьки таких газов, как метан и углекислый газ, пишут Метеовести.

Были взяты керны - образцы льда, и специалисты обратили особое внимание не только на газы, но и на органические молекулы, сохранившиеся во льду, - остатки растений, почвы, биомассы и вулканического пепла.

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Сравнив наборы подобных частиц во льдах Камчатки и Гренландии, ученые обнаружили, что они по большей части носят общее происхождение — большая часть вулканического пепла и растительных частиц попали во льды и того и другого региона из Азии. Это означает, что между этими далекими уголками Земли есть прямое «воздушное сообщение».

Авторам исследования удалось выяснить, что на протяжении последних 450 лет концентрация органической пыли достигала максимума в те периоды, когда колебания арктической осцилляции — индекса изменения давления на уровне моря к северу от 20° с.ш., характеризующего аномалию давления в Арктике и являющегося одним из основных факторов, определяющих характер погоды Северного полушария в течение зимнего периода, - были на пике своей активности.

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Как утверждают ученые, полученные данные помогут не только лучше изучить климатические изменения прошлого, но и предсказать дальнейшую эволюцию климата в Арктике.

Если учесть, что ускоренное «засорение» Арктики происходило в периоды с относительно теплой и мягкой погодой, можно сделать вывод, что сейчас Азия будет «загрязнять» Арктику с повышенной скоростью. Темные частицы органической пыли будут лучше поглощать тепло солнечных лучей и эффективнее прогревать снег и лед. Если такое действительно произойдет, то скорость глобального потепления может стать еще большей, заключают ученые, а северная полярная шапка начнет таять еще быстрее, чем сегодня.