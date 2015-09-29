Олланд: парижская конференция по климату может стать последним шансом спасти планету

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд. "В Париже мы постараемся ответить на один главный вопрос. Способно ли человечество решить: спасем ли мы жизнь на этой планете? Если мы не примем это решение в Париже…, то потом будет слишком поздно", – подчеркнул Франсуа Олланд, выступая на Генеральной ассамблее ООН, передает "Голос Америки".

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Участники конференции в Париже предпримут попытку договориться о том, насколько необходимо сократить объем выбросов парниковых газов, из-за которых климат на планете становится теплее, что представляет собой угрозу для всего мира.

Хотя практически каждый из мировых лидеров согласен с тем, что необходимо действовать, сохраняются существенные разногласия по поводу затрат на принятие необходимых мер.

Представители развивающихся стран утверждают, что, поскольку богатые страны являются главными загрязнителями, именно им следует взять на себя основную часть расходов. Со своей стороны, богатые страны хотели бы, чтобы развивающиеся страны также внесли свой вклад в решение проблемы. Правительства многих стран не хотят быть связанными обязательными квотами на выброс парниковых газов.

В понедельник в ООН президент США Барак Обама встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Среди прочего стороны обсудили также освоение экологически чистых видов энергии. Предложенный Индией план действий в отношении глобального потепления предусматривает более широкое использование возобновляемых видов энергии и переход на более экологичный транспорт с целью сокращения загрязнения воздуха легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами.

По мнению экспертов ООН, страны должны поставить общую цель – предотвратить потепление глобального климата на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.