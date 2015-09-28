Выбросы метана в Арктике могут серьезно повлиять на климат Земли - ученые

Это может серьезно повлиять на климат Земли, заявила журналистам профессор кафедры геологии и разведки полезных ископаемых Наталья Шахова, сообщает ТАСС.

"Метан - это газ, который образуется в осадочных толщах мирового океана, он сотни тысяч лет не мог выходить в воду, поступать в атмосферу, потому что мерзлота, как крышка, закрывала сверху огромные депозиты газа. Сейчас мерзлота теплеет и становится проницаемой (в связи с изменением термического режима - УНИАН), она больше не работает как крышка", - сказала Шахова.

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По данным профессора кафедры геологии и разведки полезных ископаемых ТПУ Игоря Семилетова, деградация подводной мерзлоты вызвана повышением воды в Мировом океане.

"В мерзлоте образуются "колодцы" - газовые коллекторы, через которые метан способен проходить. Он может выходить, как газ из бутылки с шампанским, потому что газ находится под давлением. Это может приводить к массированным выбросам залпов газа на восточном сибирском шельфе и иметь климатические последствия. Изменяющаяся концентрация метана в атмосфере приведет к увеличению температуры на планете, а раз температура будет меняться, то, соответственно, будет меняться и все остальное", - отметила Шахова.

Влияние деградации подводной мерзлоты на шельфе приняло "угрожающий масштаб"

Кроме того, ученые в ходе исследований обнаружили, что вода перенасыщена "парниковым" углекислым газом. "В воде на восточном сибирском шельфе идет эмиссия (выброс) двуокиси углерода в атмосферу. Это была самая неожиданная находка. Вода в этом регионе кислая, это значит, что она агрессивная, она разрушает равновесие, кальций морских организмов, изменяет биологическую массу этих сообществ и пищевую базу участников пищевой цепи, меняется экология морской экосистемы, что является опасным моментом", - добавила собеседница.

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Она пояснила, что если на других участках мирового океана влияние деградации подводной мерзлоты только начинается, то на сибирском шельфе оно приняло "угрожающий масштаб". Сейчас ученые на базе ТПУ пытаются интегрировать климатический аспект с экономическим и геоинжнерным аспектами, чтобы спрогнозировать, как минимизировать климатические риски, а также оценить весь объем углевородого сырья в Арктике и подготовить практические рекомендации по избеганию опасностей при его добыче. В этих масштабных международных исследованиях принимают участие 15 университетов мира из России, США, Швеции, Нидерландов, Англии и других.