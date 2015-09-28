Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности до 2 октября почти во всех областях

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, с 28 сентября до 2 октября в Киеве, Киевской области, кроме районов Чернобыля и Тетерева, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

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29 сентября - 2 октября в Украине, кроме запада, Житомирской, Винницкой областей, также будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.