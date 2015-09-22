Таяние вечной мерзлоты может нанести ущерб человечеству в десятки триллионов долларов - климатологи

К такому выводу пришли американские климатологи, рассчитав экономический ущерб от глобального потепления. Об этом со ссылкой на журнал Nature Climate Change сообщает Science News, пишет Лента.ру.

По мере глобального потепления усиливается таяние вечной мерзлоты, в результате чего в атмосферу планеты выделяются парниковые газы. Чтобы оценить экономический ущерб от этого процесса, ученые сначала рассчитали, сколько метана и двуокиси углерода будут выделять территории вечной мерзлоты. Их модель учитывает влияние температуры, влажности и других климатических факторов на выделение этих газов почвой, растениями и микробами.

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Затем полученные данные включили в другую модель, оценивающую экономический ущерб от выбросов парниковых газов. Согласно ее расчетам, если уровень углекислого газа в атмосфере вырастет к 2100 году на 75 процентов (из-за деятельности человека), то стоить это будет около 326 триллионов долларов.

Таяние же вечной мерзлоты прибавит к этой сумме от трех до 166 триллионов, в зависимости от интенсивности потепления в Арктике. Средний показатель — 43 триллиона, но резкие сокращения выбросов от автомобилей и промышленных предприятий еще могут снизить цену до шести триллионов, считают ученые.

2014 год ученые ООН признали самым жарким за всю историю наблюдений за климатом. Температура воздуха на планете в минувшем году была на 0,57 градуса Цельсия выше средней величины за 1961-1990 годы (14 градусов). Более того, четырнадцать из пятнадцати самых жарких лет (за всю историю наблюдений) пришлись на XXI век. Наряду с рекордным уровнем температур, в 2014 году многие регионы пережили ливневые дожди, наводнения и засухи: эти явления подтвердили общую картину меняющегося климата.