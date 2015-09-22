Ученые прогнозируют образование гигантских воронок на севере России из-за потепления

Об этом сообщил сегодня замдиректора по науке Института нефтегазовой геологии и геофизики в РФ Игорь Ельцов, передает ТАСС.

По его словам, на эти мысли ученых навели исследования Ямальских кратеров, одной из причин образования которых называют разрушение газогидратов с выделением метана, приводящее к взрыву.

"Метан в виде газогидратов, в основном, надежно захоронен. Но есть зоны риска, где идет деградация вечной мерзлоты и где нужно особенно внимательно изучать локальные текущие изменения климата. Говорить о какой-то газогидратной катастрофе наверняка преждевременно, но если потепление будет идти такими же темпами, то в зоне риска оказываются наши газовые ямальские города: Новый Уренгой, Надым, Салехард", - сказал ученый.

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По его данным, запасы газа метана в мире оцениваются в 200 трлн кубометров, а его "твердой" формы - газогидратов - в 1 млн раз больше.

В России примерно на 33 процентов территории есть области вечной мерзлоты, где потенциально могут находится газогидраты метана.

По словам ученого, глубина мерзлотного слоя в разных районах Нового Уренгоя колеблется от 8 до 20 метров. Газогидраты находятся в защищенной температурной зоне и поэтому ведут себя достаточно стабильно.

В начале сентября УНИАН сообщал, что провал в Соликамске (Пермский край, Россия) значительно увеличился в размерах. О том, что воронка стала в два раза больше, свидетельствуют снимки, сделанные с воздуха.