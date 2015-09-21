Климатические изменения ускоряют миграцию людей из Африки – ученый

Об этом заявил Владимир Катцов, директор Главной геофизической обсерватории Росгидромета, сообщает РИА Новости.

"Да, эти проблемы и климат в известной мере взаимосвязаны. Мы уже знаем, что изменения климата уже приводят к еще пока не заметным, но уже существующим региональным конфликтам, знаем, что перспективы для многих регионов Земли действительно угрожающие. Перспектива появления климатических мигрантов вполне реальна", - заявил Катцов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) в Москве.

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Поводом для таких миграций и конфликтов могут быть различные экстремальные погодные явления — к примеру, наводнения или засухи, которые лишат жителей подверженных регионов доступа к жизненно необходимым благам и ресурсам.

"Мы не можем говорить того, что изменения климата напрямую вызвали тот или иной конфликт или породили массовую миграцию, но мы можем рассуждать о том, усугубил ли он их или нет. В нашем следующем оценочном докладе мы уделим особое внимание таким ситуациям, как война в Сирии и её возможная связь с климатом, и попытаемся понять, насколько сильно климат влияет на эти социоэкономические феномены", — добавил Джонатан Линн (Jonathan Lynn), глава Департамента по связям с прессой при IPCC.