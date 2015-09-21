Следующий год может стать аномально жарким и поставить новый рекорд - ученые

Самым жарким за всю историю метеонаблюдений может стать 2015 год, сообщают специалисты НАСА и климатологи Британии, пишут Метеовести.

Начиная с 1880 года, средняя температура на планете выросла на 0,8 градуса. Причиной тому – рост концентрации парниковых газов в атмосфере.

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Аномально жарким, по прогнозам ученых, будет и 2016 год. Возможно, он превзойдет нынешний и поставит новый рекорд. В ближайшие годы феномен Эль-Ниньо понизит температуру в Европе, но весь остальной мир будет страдать от жары.

Также четвертый год льды Арктики летом ставят рекорды таяния. Площадь льда примерно на два миллиона квадратных километров меньше традиционных значений. Не стал исключением и нынешний год. Правда, он не опередил 2012 год, когда размер ледяной шапки уменьшился на 3,41 миллиона квадратных километра.