Масштабные пожары уничтожили более тысячи домов в Калифорнии

Об этом сообщает местное пожарное управление. Еще на прошлой неделе тысячи местных жителей покинули свои дома. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение, передает Би-би-си.

Читайте такжеИз-за лесных пожаров в США свои дома покинули более 13 тысяч человек Огонь и смог нанесли сильный ущерб городу Миддлтон, расположенному к северу от Сан-Франциско.

Как отмечают представители экстренных служб, нынешний сезон лесных пожаров в Калифорнии стал самым проблемным за всю историю наблюдений.

Сентябрь и октябрь являются самыми пожароопасными месяцами в году для калифорнийских лесов.