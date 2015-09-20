Масштабные пожары уничтожили более тысячи домов в Калифорнии

08:34, 20 сентября 2015
Климат
766

Лесные пожары уничтожили более 1000 домов на севере Калифорнии, за неделю погибли 5 человек.

REUTERS

Об этом сообщает местное пожарное управление. Еще на прошлой неделе тысячи местных жителей покинули свои дома. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение, передает Би-би-си.

Читайте такжеИз-за лесных пожаров в США свои дома покинули более 13 тысяч человек Огонь и смог нанесли сильный ущерб городу Миддлтон, расположенному к северу от Сан-Франциско.

Как отмечают представители экстренных служб, нынешний сезон лесных пожаров в Калифорнии стал самым проблемным за всю историю наблюдений.

Сентябрь и октябрь являются самыми пожароопасными месяцами в году для калифорнийских лесов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter