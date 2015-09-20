Масштабные пожары уничтожили более тысячи домов в Калифорнии
08:34, 20 сентября 2015Климат
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Лесные пожары уничтожили более 1000 домов на севере Калифорнии, за неделю погибли 5 человек.
REUTERS
Об этом сообщает местное пожарное управление. Еще на прошлой неделе тысячи местных жителей покинули свои дома. Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил в штате чрезвычайное положение, передает Би-би-си.
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Как отмечают представители экстренных служб, нынешний сезон лесных пожаров в Калифорнии стал самым проблемным за всю историю наблюдений.
Сентябрь и октябрь являются самыми пожароопасными месяцами в году для калифорнийских лесов.
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