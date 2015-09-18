В Киеве побит столетний температурный рекорд "бабьего лета"

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории в Киеве.

Таким образом, превышен предыдущий рекорд температуры для этого дня 1909 года на 0,9°С.

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Стоит отметить, что это уже восьмой температурный рекорд в сентябре, который начался высокими температурами.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала в один день сразу три температурных рекорда в столице.