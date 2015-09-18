В Киеве побит столетний температурный рекорд "бабьего лета"
19:25, 18 сентября 2015Климат
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В Киеве 18 сентября максимальная температура воздуха после полудня достигла +29,2°С.
В столице температура достигла сегодня +29,2°С/ flickr.com/photos/ellessar2010
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории в Киеве.
Таким образом, превышен предыдущий рекорд температуры для этого дня 1909 года на 0,9°С.
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Стоит отметить, что это уже восьмой температурный рекорд в сентябре, который начался высокими температурами.
Ранее УНИАН сообщал, что Центральная геофизическая обсерватория зафиксировала в один день сразу три температурных рекорда в столице.
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