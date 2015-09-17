Из-за повышения температуры в Арктике количество полярных комаров увеличится вдвое - экологи

В случае повышения средней температуры в Арктике на два градуса по Цельсию популяция полярных комаров, доставляющих неудобство местным жителям и животным, вырастет более чем на 50%, сообщает Утро.ру со ссылкой на британское издание The Guardian.

"Это может нанести весьма серьезный ущерб крупным млекопитающих: в Арктике большое число жалящих насекомых, поэтому они (насекомые) окажут влияние на (поведение) своих жертв", - приводит издание слова полярного эколога профессора Пита Конвэя.

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Как отмечает The Guardian, что северные олени в ответ на укусы комаров предпочитают уходить в более изолированные районы, что негативно сказывается на режиме их питания.

Значительно увеличившаяся популяция комаров негативно повлияет как на диких, так и на одомашненных оленей, которые являются важным подспорьем в питании жителей арктического региона.

При этом издание подчеркивает, что полярные комары не переносят малярию или другие заболевания, опасные для человека.