Арктика исчезает на глазах: площадь морского льда достигла годового минимума (фото)

По сообщению Национального центра данных США по исследованию снега и льда (NSIDC), площадь морского льда в Арктике достигла своего годового минимума. Это значение стало четвёртым самым низким за всю историю наблюдений, пишет Greenpeace.

Арктика - глобальный индикатор изменения климата. Именно здесь его последствия наиболее очевидны. Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты, и с 1980 года мы потеряли примерно 40% её ледового покрова.

«2015 год - один из самых жарких за всю историю наблюдений, Арктика исчезает на наших глазах. Это очевидное предупреждение человечеству, но таким компаниям, как Shell, это позволяет продвигаться дальше на север в поисках нефти. Shell сейчас бурит в Чукотском море на Аляске, при этом именно сжигание нефти является причиной изменения климата и таяния льдов», - комментирует координатор арктического проекта Greenpeace Интернэшнл Бен Эйлиф.

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Абсолютный рекорд минимума арктического льда был зафиксирован в 2012 году (на площадь льда влияют погодные условия на Северном Полюсе в конкретный год). Однако долгосрочный тренд по сокращению ледового покрова очевиден: девять самых низких значений «арктического минимума» за всю историю спутниковых наблюдений зафиксированы последние девять лет.

Стремительное таяние Арктики приводит к тому, что белым медведям не хватает морского льда, чтобы охотиться. В поисках пищи им приходится уходить в те регионы, где их раньше не наблюдали. Периодически фотографам удаётся запечатлеть крайне истощённых полярных медведей.